Pericolo frana del costone roccioso su cui poggia il palazzo della Provincia

Uno smottamento di terreno, provocato dalle ingenti piogge degli ultimi giorni, ha creato una situazione da allarme rosso in contrada Chiaie a Isernia, al di sotto dello stabile occupato dagli uffici dell’amministrazione provinciale, in sostanza il grande immobile dove, oltre la Provincia, vengono ospitati anche diversi uffici regionali, il provveditorato agli studi, nonchè lo sportello per il lavoro e l’ufficio turistico. Un immobile frequentato da circa trecento persone al giorno, escluse le centinaia di utenti che quotidianamente si recano nei diversi uffici di via Berta. Le immagini che state vedendo, girate da Alfredo Bove, un videoamatore che sa si batte in difesa dell’ambiente, non hanno bisogno di alcun commento e dimostrano le si a pericolosità di quello che sta accadendo sotto lo stabile della Provincia. Un fiume d’acqua, che scende giù dal costone delle Chaie, insieme a terreno e pietrisco, scorre impetuoso e finisce in quelle acque del torrente Sordo che già deve fare i conti, da anni, con altri fattori di inquinamento, come quello delle fogne provenienti da San Lazzaro, a suo tempo denunciati sempre da Alfredo Bove e dal gruppo di amici di Isernia che lo affianca nella difficile difesa dell’ambiente cittadino. Sarebbe auspicabile un intervento immediato da parte degli enti interessati o della Protezione Civile, per evitare che lo smottamento aumenti e metta a rischio la stabilità stessa del costone su cui poggia la Provincia. Un costone che già diversi anni fa, dopo i diversi terremoti dei primi anni ’80, già subì un notevole intervento di consolidamento costato diversi miliardi di lire dell’epoca.