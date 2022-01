“Pericolo di fuga”, perciò Colella per ora resta dentro

Nell’ordinanza di custodia cautelare di Camillo Colella (CLICCA QUI per leggere l’articolo sul suo arresto), il giudice specifica il «concreto e attuale pericolo di fuga, atteso che l’indagato possiede immense risorse economiche e società allo stesso riconducibili che hanno sede all’estero, circostanze che inducono a ritenere come lo stesso si stia preparando a vivere e gestire il proprio patrimonio (illecito) all’estero».

«Quanto al pericolo di reiterazione dell’attività criminosa – si legge – può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto»