Pericolo caduta alberi, chiusa la villa Comunale di Isernia

Chiusa la villa Comunale Indietro 1 di 4 Avanti

ISERNIA

Le condizioni mete avverse di questa mattina, in special modo per quel che riguarda le raffiche di vento fortissime, hanno colpito un po’ tutta la regione ma a farne le spese è soprattutto il capoluogo pentro. I tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco hanno riguardato la caduta di grossi alberi, letteralmente sradicati dall’infuriare delle raffiche di vento, davvero di forte intensità. Colpita la villa Comunale adiacente il Palazzo di Giustizia dove il sindaco ha disposto la chiusura al pubblico per pericolo caduta alberi, transennando l’intera zona.