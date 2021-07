Perdono il controllo dei loro scooter, due centauri in ospedale

Un 45enne e un 50enne sono finiti in ospedale per fortuna non in gravi condizioni a seguito di due incidenti che si sono verificati nella notte tra sabato e domani. Il primo si è verificato lungo via Cesare Battisti in pieno centro. A perdere il controllo del suo scooter un 45enne che è caduto a terra. Il secondo incidente ha visto coinvolto un 50enne che a bordo del suo scooter si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione in piazza Giovanni Paolo II. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e dalla Misericordia di Termoli. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.