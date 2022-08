Perdonanza Celestiniana, Isernia presente al corteo storico

Come ogni anno hanno preso il via all’Aquila le manifestazioni per la ricorrenza della Perdonanza Celestiniana. La città è stata attraversata dal corteo storico (vedi filmato) a cui ha partecipato anche una delegazione del comune di Isernia, con lo stendardo municipale e gli assessori Francesca Scarabeo e Ovidio Bontempo (nelle foto).

Bisognerà attendere domenica 28 agosto per l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ma la Perdonanza 2022 è entrata nel vivo oggi, martedì 23 agosto. La prima data storica dell’edizione, aspettando Papa Francesco, è quella in cui ha preso vita il Corteo della Bolla, ricco di novità. Dal Fuoco del Morrone che si è munito al Corteo davanti a Palazzo Fibbioni, viaggiando poi insieme verso Collemaggio, ai figuranti principali scelti nel segno dell’inclusività che, da sempre, caratterizza L’Aquila, in un momento storico difficile – segnato dalle guerre – in cui il messaggio di Pace e Perdono lasciato ai posteri da Celestino V risuonerà dal capoluogo forte e chiaro in tutto il mondo, anche e soprattutto grazie alla presenza storica di Papa Francesco che aprirà la porta Santa domenica 28 agosto.