“Perdonanza Celestiniana – Giubileo della Luce”, appuntamento a Montagano

A Montagano il 29 Agosto 2020, a partire dalle ore 18.00, nella splendida cornice del sito di Santa Maria di Faifoli, si terrà l’evento “Perdonanza Celestiniana – Giubileo della Luce” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Montagano, inserito nel progetto “Montagano è Musica” nell’ambito del programma regionale “Turismo e cultura”.

L’evento si aprirà con la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini e dal Parroco Don Arnaldo De Giovanni, animata dal Coro Polifonico di Montagano, per rinnovare il rito solenne della Perdonanza, l’indulgenza plenaria perpetua che Celestino V, la sera stessa della sua incoronazione a pontefice, concesse a tutti i fedeli di Cristo.

Seguiranno i saluti istituzionali e alle ore 19.15 ci sarà il concerto del “Sannio Sax Quartet” nel sagrato della Chiesa.

L’evento si concluderà con l’accensione delle luci installate nel sito nell’ambito del progetto “Il Giubileo delle Luce”, finanziato dall’ANCI, volto a promuovere l’illuminazione sostenibile di chiese, cattedrali, santuari, abbazie, monasteri o altri edifici simili, ma anche di luoghi a valenza religiosa come grotte o sculture di tutta Italia. Il progetto ha avuto come obiettivo in particolare valorizzare i comuni meno conosciuti, ma in cui sono presenti i tracciati dei “cammini” o antiche vie, assieme ad elementi di forte attrattività come aree parco o naturalistiche, piccoli tesori d’arte o importanti testimonianze storiche e religiose, come anche prodotti e tradizioni artigianali e culturali.