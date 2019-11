Perdite d’acqua nei bagni della scuola, domani (6 novembre) niente lezioni

Sospensione attività didattiche nell’istituto di Via Alfieri (scuola Petrone) a Campobasso

In seguito alla nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Petrone” di Campobasso, con la quale si comunica che “a causa di perdite abbondanti e numerose di acqua dai servizi igienici dell’edificio di Via Alfieri, è stato necessario interrompere l’erogazione idrica dell’intero edificio; attualmente non è stata ancora individuata la causa, i servizi igienici non sono praticabili, pertanto non ci sono le condizioni sanitarie adeguate per il funzionamento didattico di domani 6 novembre 2019”. Considerato pertanto che non è possibile riparare il guasto in tempi brevi e che è necessario garantire la salute degli alunni che frequentano l’Istituto. Il Comune ha dunque ritenuto opportuno, pertanto, in via cautelativa e precauzionale, procedere alla sospensione delle attività didattiche presso il suddetto Istituto Comprensivo “Petrone” in Via Alfieri sino alla riparazione dei predetti guasti. Per tale motivo dispone la sospensione delle attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo “I.Petrone” di Campobasso sito in Via Alfieri per domani 6.11.2019 salvo ulteriori provvedimenti.