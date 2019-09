Perdita di gas da un appartamento e auto in fiamme, giornata di interventi

Per i vigili del fuoco di Termoli

Mattinata intensa per i vigili del fuoco del distaccamento di contrada Rivolta del Re a Termoli. Gli uomini del 115 sono stati impegnati prima a Petacciato dove una macchina, all’improvviso, è andata a fuoco. Tutto è accaduto in una manciata di minuti per cause che sono ancora in corso di accertamento. Successivamente sono stati impegnati in via Brasile dove una fuga di gas all’interno di un appartamento ha fatto scattare l’allarme. Anche in questo caso il lavoro del 115 è stato tempestivo. I vigili sono prontamente arrivati sul posto allertati da alcuni vicini che avevano avvertito un forte odore di gas dopo che all’interno dell’appartamento erano stati effettuati dei lavori di restauro. I vigili del fuoco hanno indagato a lungo per appurare la provenienza della perdita di gas, presumibilmente da qualche tubazione.