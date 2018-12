Perdita di carburante al distributore, evacuate altre due famiglie in via precauzionale

CAMPODIPIETRA

Sotto controllo la situazione a Campodipietra, dopo l’evacuazione dell’abitazione, nel cui vano sotterraneo sono state rinvenute, nei giorni scorsi, tracce di carburante, fuoriuscite dall’antistante distributore di benzina, situato lungo la strada provinciale di collegamento con il capoluogo.

Il primo cittadino, Peppe Notartomaso, ha seguito in prima persona e continua ad interessarsi direttamente della vicenda, rassicurando la popolazione sulle necessarie azioni poste in essere per mettere in sicurezza le famiglie residenti in via Montini, che alloggiano in albergo, e nell’intera area. Per maggiore sicurezza, oggi, sono state liberate altre due abitazioni, in attesa degli interventi che saranno effettuati in giornata da una ditta specializzata. «Secondo quanto rilevato dai Vigili del Fuoco – precisa il sindaco – la presenza dei residui di carburante è molto limitata. Tuttavia si è provveduto ad adottare ogni possibile misura precauzionale, come l’interruzione dell’erogazione elettrica. La zona sarà presidiata dalle Forze di Polizia fino a che non si procede alla risoluzione del problema. Sarò vigile fino a che non sarà tutto concluso».

msr