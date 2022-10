Perde tre dita della mano, grave incidente sul lavoro

È arrivato al Pronto Soccorso di Isernia con tre dita della mano in meno, tranciate di netto. Si tratta di un fabbro di 53 anni di Fornelli medicato d’urgenza e trasferito in un centro specialistico di Napoli dove tenteranno una difficile ricostruzione della parti mancanti della mano.

L’incidente mentre il fabbro stava operando con i suoi attrezzi. Probabilmente una manovra sbagliata, o una distrazione gli sono costate care, tanto da rimetterci tre dita. Ora è in condizioni debite critiche in un ospedale di Napoli, il vecchio Pellegrini, dove i medici faranno tutto il possibile per ricostruirgli al meglio la mano ferita.