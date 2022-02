Perde la vita per Covid 83enne. 6 dimessi, 19 guariti: 378 nuovi positivi

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 19 febbraio, si registra un decesso (una donna di 83 anni di Caserta), nessun nuovo ricovero e per fortuna altri 19 negativizzati.

I pazienti positivi attualmente ricoverati sono 31: di questi 13 in Malattie Infettive, 14 reparto Anziano Fragile; 4 in Terapia Intensiva. Nove di loro non hanno ricevuto vaccino; 3 prima dose 4 seconda dose; 15 terza dose

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 562.

Oggi ci sono dunque 6 dimessi e si tratta di pazienti di Fornelli; Termoli Isernia, Macchia d’Isernia, Roccavivara.

I TAMPONI TOTALI REFERTATI SONO 2476: di questi 875 Molecolari e 1601 Antigenici

LA PERCENTUALE DI POSITIVI SU TAMPONE SALE AL 15,26%

I nuovi casi (378) sono: