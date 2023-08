Perde la figlia per un male incurabile e decide di farla finita, salvata da Polizia e Carabinieri

Grazie alla geolocalizzazione effettuata dalla centrale operativa di Campobasso ed ai militari di Campomarino si è evitato il peggio

Una telefonata, forse l’ultima, in preda all’ennesimo momento di disperazione, per urlare il suo dolore e annunciare il gesto estremo. La rabbia per aver perso una figlia, le ferite nell’anima lacerata da una scomparsa sofferta e la disperazione per non riuscire a superare la tragedia.

Un mescolarsi di emozioni che avrebbero portato la signora a decidere di mettere la parola fine alla sua vita, oramai priva di senso dopo l’addio forzato alla figlia.

Lo ha annunciato alle forze dell’ordine, ieri venerdì 25 agosto, in una telefonata per minacciare il gesto estremo. La segnalazione dalla costa è stata girata alla Centrale operativa della Questura di Campobasso, che si è immediatamente attivata per geolocalizzare la donna, che non ha voluto svelare ai poliziotti la sua posizione, permettendo così alle forze dell’ordine di intervenire.

Il personale di via Tiberio si è messo immediatamente in contatto con l’operatore di telefonia mobile ed insieme sono riusciti ad individuare il punto preciso da cui era partita la telefonata ovvero Campomarino, in una strada a due passi dal mare. Di qui l’allarme è stato girato ai Carabinieri della locale stazione, competenti per territorio, che si sono fiondati nel punto esatto rintracciando la signora ed evitando così che riuscisse a mettere in atto quelle che erano le sue intenzioni.