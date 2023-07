Perde il controllo dell’auto, sfonda il guardrail e finisce nelle campagne

Rocambolesco incidente questo pomeriggio, lunedì 3 luglio, subito dopo le 16, lungo la Fondavalle Tappino, precisamente al chilometro 6+100 della Strada Statale 645. La persona al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, sfondando il guardrail e finendo la sua corsa nelle campagne circostanti.

Miracolata la persona alla guida dell’utilitaria che ha riportato ferite lievi oltre a tanto spavento.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e personale Anas.