Perde il controllo dell’auto, ferito un 64enne

L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale

Poteva finire peggio per il 64enne di Castel Del Giudice che ha perso il controllo della sua 500 L mentre stava arrivando a Isernia. È rimasto ferito leggermente al braccio per la rottura del finestrino, ma niente di grave. Soccorso e portato in ospedale se la caverà in pochi giorni. Sul posto, l’incidente è avvenuto sulla Isernia-Castel di Sangro, sono giunti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.