Perde il controllo dell’auto e si schianta sul guardrail, paura sulla diga del Liscione

Incidente frontale laterale tra un’Opel e una Peugeot: nessuna conseguenza seria per gli occupanti delle auto

Ennesimo incidente stradale che ha visto come teatro la Bifernina. Questa volta, per fortuna, senza conseguenze serie, ma solo tanto spavento per gli occupanti del veicolo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.20 di oggi, sabato 4 giugno, proprio sulla diga del Liscione, precisamente al chilometro 55+900 della Strada Statale 647, in territorio di Guardialfiera.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo schiantandosi sul guardrail proprio nella zona interessa dai lavori, laddove la carreggiata si restringe, subito dopo il bivio di Palata-Acquaviva.

Per fortuna l’impatto non è stato violento e non ci sono state conseguenze serie per gli occupanti dell’auto tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto i carabinieri di Larino per ricostruire la dinamica dell’incidente.