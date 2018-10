Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un semaforo: era ubriaco

REDAZIONE VENAFRO

Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un semaforo di via Del Tiro a Segno. Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo, residente a Venafro, prima di mettersi al volante, aveva alzato un po’ troppo il gomito. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Venafro hanno quindi denunciato a piede libero il venafrano per guida in stato di ebbrezza. L’incidente si è verificato ieri, sabato 13 ottobre, intorno alla mezzanotte. Il conducente non è rimasto ferito.

