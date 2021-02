Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce

Incidente autonomo, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 febbraio, in via Sicilia a Campobasso. Un uomo alla guida di una Fiat Punto, accecato dal sole, ha perso il controllo della propria autovettura e si è andato a schiantare contro un palo della luce, abbattendolo. Lo scontro è stato violento, tanto da distruggere la parte anteriore dell’auto, ma per fortuna per l’uomo nessuna conseguenza seria, solo tanta paura.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro perché l’auto che seguiva, una Opel, ha tamponato, seppur in modo lieve, la Punto. Sul posto i Vigili Urbani per i rilievi del caso.