Perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitraffico, paura sulla Tangenziale 

Incidente stradale questa mattina, lunedì 19 settembre, lungo la Tangenziale Est di Campobasso, precisamente al chilometro 1+410 della Strada Statale 710.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, la persona alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro lo spartitraffico. Fortunatamente ha rimediato solo ferite lievi, qualche escoriazione, e tanto spavento. Registrati danni al patrimonio.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’incidente personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione che ha subito lievi rallentamenti.