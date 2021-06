Avrebbero perso il controllo dell’auto, una Kia, andandosi a schiantare sullo spartitraffico e finendo la corsa di sbieco sulla carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di oggi, 11 giugno, sulla Statale 87 in direzione Termoli. In auto una coppia di Benevento ed il nipote minorenne che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza nell’impatto. Sono invece stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli i due coniugi. Le loro condizioni sarebbero comunque buone. La famiglia si stava recando a Campomarino dove avrebbe campeggiato in vista delle vacanze estive. Sul posto intervenuti i Carabinieri di Termoli per i rilievi, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 Molise con la Misericordia.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico: in 2 al pronto soccorso (FOTO E VIDEO)