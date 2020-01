Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro, miracolata una ragazza

L’incidente nel primo pomeriggio lungo la SS 17

Incidente autonomo questo pomeriggio, sabato 25 gennaio, lungo la SS 17, in territorio di Castelpetroso, subito dopo il Santuario, in direzione Isernia. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto è uscita fuori strada, finendo contro il muro che delimita quel tratto di arteria stradale. Con molta probabilità, alla base del sinistro l’alta velocità e l’asfalto reso viscido dall’acqua che è caduta abbondante nel primo pomeriggio in quella zona. Miracolata la conducente dell’autovettura che fortunatamente è uscita illesa dal sinistro. L’auto su cui viaggiava, invece, è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale Anas che ha provveduto a regolare la viabilità. Nessun problema si è registrato al traffico che è stato scorrevole in entrambe le direzioni.