Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail, paura sulla Bifernina

Incidente stradale autonomo questo pomeriggio, mercoledì 15 marzo, sulla Bifernina, precisamente al chilometro 62+500 della Strada Statale 647 in territorio di Larino. Subito dopo la diga, andando verso Termoli, la persona al voltante di una Mercedes ha perso il controllo della propria autovettura, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che è caduta in zona, andandosi a schiantare contro il guardrail dopo vari testacoda. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano auto nella direzione opposta di marcia. Lievemente ferito il conducente che se l’è cavata solo con qualche escoriazione e tanto spavento, ma non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto i carabinieri, a cui spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente e personale Anas.

