Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail, 45enne finisce al Veneziale (FOTO)

VENAFRO

Un incidente si è verificato poco fa (ore 18) lungo la statale 85 venafrana, al chilometro 2/400. Un 45enne di Napoli mentre percorreva la variante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Hyundai Gets Gls impattando contro il guardrail. A seguito del forte impatto, lo sportello dell’auto si è aperto e l’uomo è stato scaraventato fuori dall’abitacolo. Sul posto la Polizia e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il 45enne al Venziale di Isernia che sembrerebbe aver riportato diverse escoriazioni al volto, ma non è in gravi condizioni.