Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Fondovalle Tappino, un ferito 

Strade molisane funestate dagli incidenti anche nel giorno di Pasqua. Un sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 aprile, sulla Fondovalle Tappino, precisamente al chilometro 6+700 della Strada Statale 645, in territorio di Campodipietra.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente di una Toyota ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi più volte e finendo in una cunetta. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente per poi trasportare il malcapitato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale, 118 e personale Anas.