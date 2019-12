ISERNIA. Ha perso il controllo della sua Panda mentre percorreva via Orientale ad Isernia e ha urtato un’auto in sosta, un’Alfa Giulietta, e poi si è ribaltato. Protagonista, suo malgrado, dello spettacolare incidente un anziano che è stato subito soccorso dai passanti che hanno assistito alla scena che si è consumata in pochi secondi sotto i loro occhi. Per l’uomo, nonostante le condizioni dell’auto dopo il volo, soltanto un grosso spavento e qualche escoriazione.