Perde il controllo dell’auto e finisce sul muro che costeggia la strada sulla Statale

Rocambolesco incidente questa sera, domenica 23 ottobre, poco dopo le 22, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 18+870 in territorio di Pietracatella. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti una Volkswagen Tiguan è finita su un muro che costeggia la carreggiata. La persona al volante ha perso il controllo dell’auto finendo la sua nella scarpata dopo aver superato il muretto.

Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti del veicolo che se la sono cavata solo con qualche escoriazione e tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine, a cui spetterà ricostruire la dinamica del sinistro e personale Anas per i rilievi del caso e regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti.