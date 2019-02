Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato, paura per una ragazza

Probabilmente per il fondo bagnato una ragazza alla guida della sua autovettura ha perso il controllo finendo in un fossato adiacente alla strada Isernia-Pesche, che conduce all’Università.

La ragazza è stata estratta dall’autovettura dai Vigili del Fuoco e consegnata al 118 per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La ragazza di 28 anni è stata trasportata presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti. Per fortuna per lei niente di grave, solo qualche contusione e tanto spavento