Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: grave un automobilista

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada statale 645. In territorio di Pietracatella, per cause in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della vettura (probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalle incessanti piogge delle ultime ore) ed è finito fuori strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17. Sulla Fondovalle Tappino sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime necessarie cure del caso al conducente ferito, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’uomo è stato ricoverato con un codice rosso.