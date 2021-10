Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 2 persone ferite

Incidente stradale questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, in territorio di Sant’Elia a Pianisi (per la precisione lungo la strada statale 212, km 92+945). Per cause in corso di accertamento un automobilista ha perso il controllo della propria autovettura, una utilitaria, ed è finito fuori strada. Due le persone rimaste ferite che, dopo le prime necessarie cure del caso da parte dei sanitari del 118, sono state immediatamente trasportate presso il Cardarelli di Campobasso. Sul posto anche personale Anas e forze dell’ordine, nello specifico i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro.

