Perde il controllo dell’auto che si ribalta sulla tangenziale, ferito un ragazzo

L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari

Perde il controllo dell’auto che si ribalta lungo la tangenziale Est di Campobasso, subito dopo l’autodemolizioni Cipullo, precisamente al chilometro 5+100 della Strada Statale 710. Disavventura per un ragazzo che nel pomeriggio di oggi, domenica 20 febbraio, intorno alle 17.30, è stato protagonista di un rocambolesco incidente. Sulle cause del quale sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. E’ certo che si è trattato di un incidente autonomo.

I primi a giungere sul posto sono stati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, insieme alle ambulanze del 118, che hanno provveduto ad estrarre il ragazzo che era rimasto intrappolato nelle lamiere della sua Fiat Panda bianca. Immediatamente affidato alle cure dei sanitari che gli hanno prestato il primo soccorso sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Municipale di Campobasso e operatori Anas che hanno provveduto a regolare la circolazione. Che ha subito lievi rallentamenti: il traffico è stato deviato su strada comunale per consentire i soccorsi e per il tempo necessario per liberare la carreggiata dal veicolo incidentato.