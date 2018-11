SAN MARTINO IN PENSILIS

La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta intorno alle 16 circa, di questo pomeriggio, lungo la Sp 40, nel Comune di San Martino in Pensilis per un incidente stradale. Gli operatori hanno soccorso una ragazza rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo di una Fiat Punto che si era capovolta.

Un volta liberata, la ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Larino, che ne ha disposto il trasporto in ospedale al San Timoteo di Termoli.

Sul posto anche i Carabinieri di San Martino in Pensilis per i rilievi del caso e stabilire le cause dell’incidente.