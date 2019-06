Perde il controllo dell’auto che si ribalta, giovane trasferito in ospedale

VENAFRO

Erano le 16,30 circa di oggi, sabato 1 giugno, quando un giovane di Santa Maria Oliveto ha perso il controllo dell’auto mentre viaggiava lungo la provinciale che collega la frazione venafrana a Pozzili. Improvvisamente e per cause ancora da accertare, il ragazzo ha sbandato e il mezzo si è capovolto. Sul posto il Nucleo Operativo e Radiomobile di Venafro, i vigili del fuoco e il 118 che ha provveduto a trasportare al Veneziale di Isernia. Il conducente, a seguito del sinistro autonomo, avrebbe riportato un grave infortunio alla mano. I sanitari, infatti, sembra stiano valutando il trasferimento all’ospedale di Bari, specializzato per questo genere di infortuni. Il giovane è risultato negativo ad alcol e drug test.