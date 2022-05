Perde il controllo della moto sulla tangenziale, ferito un centauro

Incidente stradale questo pomeriggio, martedì 10 gennaio, intorno alle 18, lungo la tangenziale Ovest di Campobasso, precisamente all’inizio della SS 711, imbocco SS 710. Si è trattato di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una motocicletta Bmw di grossa cilindrata. Il centauro, per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo della due ruote finendo rovinosamente a terra.

Ferito il conducente della moto che è stato trasportato immediatamente presso il vicino pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, le ambulanze del 118 e gli uomini della polizia Municipale del capoluogo di regione per i rilievi del caso.