Perde il controllo della moto e viene sbalzato a terra: morto centauro 41enne

Giornata nera sulle strade quella di oggi, venerdì 13 maggio. L’ultimo incidente in ordine di tempo, purtroppo, è un mortale avvenuto al confine tra l’Abruzzo ed il Molise, a San Salvo. Il sinistro è avvenuto nella zona industriale di Piana Sant’Angelo.

A perdere la vita un centauro di 41 anni, D.A.D. che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava per cause al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto. Insieme ai Carabinieri di San Salvo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vasto e la Polizia Municipale. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 41enne sul colpo.