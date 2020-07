Perde il controllo della moto e si schianta a terra, trasportato in ospedale in codice rosso

Ha perso il controllo della moto, per cause che sono in corso di accertamento, ed è finito rovinosamente a terra. Un brutto incidente si è verificato questa sera, domenica 5 luglio, intorno alle 19.30, in zona Coste di Oratino, alle porte di Campobasso. Alla guida del mezzo a due ruote un uomo che è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso dall’ambulanza del 118, giunta prontamente sul luogo dell’incidente. Non si conoscono ancora le condizioni dell’uomo che, tuttavia, sembra aver riportato ferite molto serie, essendo stato trasportato al Cardarelli in codice rosso. Il traffico ha subito in zona dei rallentamenti in quanto la Polizia, giunta sul posto, ha dovuto effettuare i rilievi del caso ed ha chiuso momentaneamente quel tratto di strada.