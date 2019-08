Perde il controllo della macchina, paura in via Duca degli Abruzzi (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Non dovrebbero essere gravi le condizioni del conducente e del passeggero di una Fiat Chroma che questa mattina è rimasta coinvolta in un incidente sul ponte che collega l’Università del Molise con la zona di viale Trieste. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto in curva andando a sbattere contro il marciapiede che costeggia la zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.