Perde il controllo del trattore e finisce a terra: 60enne ricoverato al Cardarelli

Ha perso, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il controllo del trattore che stava guidando. Per questo un 60enne si trova adesso ricoverato presso il nosocomio del capoluogo. L’incidente è avvenuto in territorio di Mirabello Sannitico. L’uomo, dopo aver perso il controllo del pesante mezzo, è caduto a terra riportando diverse ferite. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, anche i soccorritori del 118 che lo hanno immediatamente trasportato presso l’ospedale del capoluogo.