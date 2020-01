Perde il controllo del mezzo sulla Statale, conducente illeso per miracolo

MACCHIA D’ISERNIA. Una Ford Fiesta è finita fuori strada nei pressi del bivio per Macchia d’Isernia sulla Statale 85. Il conducente, che viaggiava da solo, non ha riportato ferite e avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa con il retrotreno contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 alle cui cure però non ha fatto ricorso il conducente del mezzo incidentato.

