Perde il controllo del furgone e finisce in un dirupo, conducente trasportato in ospedale

Un furgone è finito fuori strada nei pressi del comune di Bagnoli del Trigno. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intorno alle 17:30 di oggi pomeriggio, mercoledì 12 giugno, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel vicino dirupo. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi ma l’uomo è monitato costantemente dai medici. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, in supporto a un autogru con cui è stato recuperato il veicolo incidentato.

Foto di repertorio