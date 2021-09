Percorso pedonale Vazzieri-San Giovanni in stato di totale abbandono. Aumentano le segnalazioni dei cittadini

Erbacce, stradine ostruite, stato di totale abbandono. Negli ultimi giorni sono aumentate a dismisura le segnalazioni inerenti il percorso pedonale che va da Vazzieri a San Giovanni, rimasto impraticabile, non valorizzato nonostante l’avvicendamento delle varie amministrazioni comunali. Una questione spinosa che non accenna a placare l’irritazione dei cittadini, intervenuti sull’argomento chiedendo risposte a Palazzo San Giorgio. “E’ una questione irrisolta, un vero peccato per quell’area della città che potrebbe essere utilizzata per tanti scopi”, scrivono sui social.

C’è chi sceglie la strada dell’ironia. “Non è una pista ciclabile, ma un sentiero all’interno di una giungla, tant’è che muniti di anfibi è possibile percorrerla”, e chi si affida al buon senso degli amministratori. “Va detto – spiega Giovanni – che in analoghe situazioni l’assessore e gli esponenti della giunta hanno sempre cercato di porre rimedio alle segnalazioni di questo tipo, aggiornando e spingendo per una risoluzione. Ci auguriamo che possa essere cosi anche stavolta”.