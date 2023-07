Percorso pedonale in via Cavour, autobus e mancanza di dissuasori ne mettono a rischio la sicurezza

Qualche settimana fa sono partiti gli interventi per riqualificare l’area antistante al carcere con il tracciato dedicato che si snoda da via Herculanea sino alla fermata dei mezzi pubblici, la cui piazzola di sosta, però, non è stata ancora delimitata

Spostarsi a piedi aiuta a ridurre il traffico nelle aree urbane, a patto che siano presenti le condizioni e le infrastrutture per garantire comodità e sicurezza stradale. Qualche settimana fa, a Campobasso – come annunciato dall’assessore alla Mobilità, Simone Cretella – è partito l’intervento che prevede la realizzazione e la segnalazione di un percorso pedonale in piena sicurezza, da via Herculanea fino alla fermata autobus di via Cavour con l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il posizionamento di nuovi elementi dissuasori a tutela dei pedoni.

In attesa che quest’ultimo punto venga realizzato separando opportunamente il percorso pedonale dalla carreggiata con questi manufatti, continua la sosta selvaggia (sia pure spesso di breve durata) delle automobili proprio sul percorso pedonale che termina in prossimità della fermata dell’autobus. Qui la piazzola di sosta non è stata ancora delimitata e i mezzi pubblici – pur usando tutta la prudenza del caso – mettono comunque a rischio la sicurezza dei pedoni.

Infatti, secondo i dati Istat, questa viene per lo più messa a rischio vicino ad incroci stradali per motivi strettamente legati all’infrastruttura carente o alla scarsa manutenzione. Un esempio sono incroci dove le strisce sono poco marcate o in cui indicazioni sono carenti. Ed è proprio il caso di cui sopra al quale bisogna porre rimedio al più presto per evitare sorprese spiacevoli per pedoni ed automobilisti.