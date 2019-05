Percorso di guerra per arrivare all’ospedale (SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

Una situazione non degna di un capoluogo di regione quella che si registra poco prima dell’ingresso al parcheggio riservato ai visitatori che quotidianamente, a centinaia, si recano presso l’ospedale Cardarelli.

Vere e proprie voragini sul manto stradale, completamente divelto in più punti dei circa 100 metri di strada che collegano la rotatoria all’ingresso del nosocomio. «Immediatamente a ridosso delle recenti elezioni amministrative – afferma un utente – diverse zone della città sono state interessate dal rifacimento del manto bituminoso. Possibile che nessuno abbia pensato a questo importantissimo tratto di strada? Centinaia di auto quotidianamente la percorrono, per non parlare delle ambulanze costrette ad aggirare i tanti fossi rendendo ancor più pericoloso il trasporto degli sfortunati passeggeri». Parole che difficilmente possono trovare smentite, come dimostra lo scatto fatto sul posto. Una zona, quella del principale ospedale della regione, davvero in stato di degrado assoluto.