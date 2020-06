Percorso ad ostacoli in via Larino, la rabbia dei cittadini: “Il comune intervenga”

E’ un vero e proprio percorso ad ostacoli quello con cui sono costretti a fare i conti i cittadini di Campobasso in via Larino. I sampietrini presenti in zona in molte parti sono completamenti saltati. Formando non solo delle grosse buche, ma fungendo essi stessi da pericolo per pedoni e automobilisti. Gli abitanti della zona sono esasperati: “E’ una situazione non più tollerabile – ha dichiarato un cittadino alla nostra redazione – perché siamo costretti quotidianamente a fare i conti con una situazione vergognosa. Che causa danni alle nostre autovetture e mette a rischio anche la nostra incolumità personale. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire al più presto per ristabilire il giusto decoro nella zona e soprattutto per evitare incidente a cose e persone”.

LE FOTO Indietro 1 di 4 Avanti