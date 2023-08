PerCorrendo San Giuliano, parte il countdown: nuovi dettagli dell’evento

La kermesse podistica in programma il 17 settembre e aperta a tutti sarà affiancata da un tour guidato su prenotazione

Un mese esatto ed il 17 settembre sarà una data importante per lo sport, ma, al tempo stesso, sarà una data importante per l’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio e San Giuliano del Sannio, perché segnerà la quinta edizione del Trofeo Podistico “PerCorrendo San Giuliano”, la kermesse podistica fortemente voluta e organizzata da Giancarlo Benevento in collaborazione con l’Associazione I Fucilieri di San Nicola. È con immensa e grande gioia – chiosa Giancarlo Benevento – che a distanza di quattro anni ci si rimette in pista e io per primo ci metto la faccia verso chi mi sostiene per quest’evento. Per cui è già stata fissata, tra l’altro, la conferenza stampa di presentazione prevista per il prossimo 3 Settembre alle ore 10.30 a San Giuliano del Sannio presso la sala Consiliare del Comune. La kermesse della PerCorrendo San Giuliano rappresenta una risposta anche alle richieste provenienti dai cittadini e una conferma di quanto di buono fatto nelle passate edizioni. In tanti attendevano con ansia che l’evento si ripetesse. L’atleta sangiulianese esprime un pensiero riconoscente all’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio, all’Amministrazione Comunale, l’ACSI, a tutte le Associazioni di San Giuliano del Sannio, la CIVES, l’AITe, i Volontari e a tutti gli Amici che, collaboreranno per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto ai numerosi sponsor. Il Trofeo Podistico “PerCorrendo San Giuliano” evidenzia Giancarlo, prosegue nel voler cercare una moderna ed equilibrata sintesi tra sport, storia, arte, tradizioni, salute, ed anche assoluta tutela dei rapporti sociali elemento essenziale che nella realtà odierna va scomparendo. Obiettivo principale è quello di racchiudere attraverso questo evento sportivo un’attività di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale e territoriale senza scopo di lucro e/o politico…Ed a conferma di tale pensiero lo stesso Benevento per la mattina del 17 ha organizzato un Tour (prenotazioni al 3289267822 entro il 1 settembre 2023) alla scoperta e valorizzazione delle meraviglie di San Giuliano del Sannio. Nell’ edizione 2019, prima della pandemia, si è registrato un incremento dei partecipanti e dalle prime ore del mattino erano presenti atleti e accompagnatori i quali non hanno risparmiato parole di elogio nel mentre delle visite guidate. Infatti, a conferma di ciò per gli atleti, accompagnatori e tutti coloro che giungeranno nel paese la mattina di domenica 17 Settembre a partire dalle ore 10.00 è previsto un Tour con la collaborazione della locale Associazione Insieme all’interno del percorso itinerante denominato San Giuliano in mostra. Altra conferma anche quest’anno a rendere ancor più interessante la giornata la presenza dei volontari infermieri della CIVES e AITe in un percorso di prevenzione salute con screening gratuiti dei parametri vitali, mentre per i Bambini grande divertimento gratuito con giochi, gonfiabili e animazione per tutta la giornata in Piazza Libertà. Giancarlo è consapevole di poter far sempre meglio, soprattutto grazie all’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio, amici, collaboratori, sponsor, amici runners e società che quest’anno saranno ancor più numerosi per divertirsi in considerazione dell’illustre presenza di Sara Vargetto dell’athletica vaticana, il ritorno di Giorgio Calcaterra con Sara Pastore, la conferma dell’ormai noto Gennaro Varrella in qualità di speaker e di un altro ospite d’eccezione l’ultramaratoneta Vincenzo Santillo. L’evento podistico si svolgerà come detto il 17 settembre con ritrovo Atleti – Adulti, Bambini e Ragazzi – fissato per le ore 15.00 in Piazza Libertà a San Giuliano del Sannio e la prova sui 9km riservata agli adulti su percorso cittadino avrà il suo start alle ore 17.00 sempre nella Piazza Libertà. La gara è aperta a TUTTI: atleti italiani e stranieri, tesserati per qualsiasi società o ente di promozione sportiva, amatori e dilettanti i quali dovranno ricoprire il percorso in un tempo massimo di 1h30min. La sezione riservata ai Bambini e Ragazzi dai 5 ai 17 anni (Esordienti 5/10 anni 500mt; Ragazzi 11/13 anni 1000mt e Cadetti 14/17 anni 1500mt) divisi nelle varie categorie vedrà la partenza alle ore 16.30. I bambini saranno accompagnati da personale dell’organizzazione e, altresì potranno essere accompagnati da un adulto iscritto. Le ISCRIZIONI si potranno effettuare on line sul sito www.garepodistiche.com entro le ore 20.00 del giorno 15 settembre 2023 o contattando Giancarlo Benevento al 3289267822. Sarà possibile effettuare le iscrizioni anche il giorno il 17 settembre presso un locale allestito in Piazza Libertà. La quota di iscrizione è fissata in euro 10,00 per gli Adulti ( 18 – 90 anni ) e euro 5,00 per i Bambini-Ragazzi ( 5 – 17 anni). Il pagamento sarà effettuato da parte degli atleti al momento del ritiro del pettorale presso la zona partenza in un locale appositamente allestito domenica 10 settembre 2017 dalle ore 15.00. Tutti coloro che parteciperanno alla gara avranno diritto al Pettorale gara, Pacco gara Assicurazione RCT, Assistenza tecnica medica con ambulanza, Ristori lungo il percorso e Ristoro finale all’arrivo, Servizio cronometraggio e classifiche a cura di Pasquale Pizzano, Servizi Igienico Sanitari situati in Piazza Libertà, Docce, Foto e Video manifestazione, Parcheggio auto.

Al termine della gara si svolgerà il pasta party e saranno premiati i cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della classifica generale e a seguire i primi cinque atleti di ogni categoria. Saranno premiate anche le prime cinque Società con almeno 20 atleti classificati.