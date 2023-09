“PerCorrendo San Giuliano”, il 3 settembre la presentazione della kermesse podistica

Un nuovo appuntamento va ad aggiungersi alla stagione degli eventi podistici sul territorio regionale e l’ultimo per quel che riguarda le manifestazioni estive Sangiulianesi. Sarà quello che verrà presentato ufficialmente in occasione di una Conferenza Stampa Domenica 3 Settembre 2023 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giuliano del Sannio. Si tratta del 5° Trofeo Podistico PerCorrendo San Giuliano kermesse podistica fortemente voluta da Giancarlo Benevento con l’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio e targata ACSI con il patrocinio della locale municipalità e partecipazione quale testimonial alla gara di Sara Vargetto dell’Athletica Vaticana e dell’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra già testimonial nell’edizione 2018 e allo speaker d’eccezione Gennaro Varrella vincitore delle tre passate edizioni. L’evento è in programma domenica 17 Settembre su un percorso di 9Km con ritrovo partecipanti a partire dalle ore 15.00 in Piazza Libertà a San Giuliano del Sannio. La gara è aperta a TUTTI: atleti italiani e stranieri, tesserati che dovranno iscriversi entro il 15 settembre sul sito www.garepodistiche.com.

La manifestazione prevede una sezione riservata ai Bambini e Ragazzi dai 5 ai 17 anni. Per tutta la giornata a disposizione gratuita dei Bambini inoltre, Parco Giochi che verrà allestito in Piazza Libertà con gonfiabili, giochi e animazione. Tutti coloro che parteciperanno alla gara avranno diritto al Pettorale gara, Pacco gara che sarà consegnato previa riconsegna del pettorale al termine gara, Buono pasto, Cartellino di partecipazione giornaliera copertura medica personale, Assicurazione RCT, Assistenza tecnica medica con ambulanza, Ristori lungo il percorso e Ristoro finale all’arrivo, Servizio cronometraggio e classifiche a cura di Pasquale Pizzano (www.garepodistiche.com), Servizi Igienico Sanitari situati in Piazza Libertà, Docce e Servizi Igienico Sanitari presso Palestra Comunale, Foto e Video manifestazione, Parcheggio auto ingressi del Paese e spazio antistante la Palestra. Al termine della gara ci sarà un Ricco Pasta Party con Birra e saranno premiati i cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della classifica generale e a seguire i primi cinque atleti di ogni categoria.

Saranno premiati anche le categorie giovanili e le prime Cinque Società con almeno 20 atleti classificati con la classifica del metodo a scalare con premi in denaro R/S. Si ringrazia: il Comune di San Giuliano del Sannio, i Carabinieri, l’ACSI, tutte le Associazioni di San Giuliano del Sannio, i volontari di San Giuliano del Sannio, la Croce Rossa Italiana, gli Amici volontari del 113, la CIVES, l’AITe, l’Animazione AniMatti parco giochi e animazione bambini.