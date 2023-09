PerCorrendo San Giuliano, cresce il numero di iscritti alla kermesse

Gara podistica sulla distanza di 9km organizzata da Giancarlo Benevento e l’Associazione I Fucilieri di San Nicola con il patrocino della locale municipalità e dell’Acsi

È stata presentata ufficialmente domenica 3 Settembre – nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sala Consiliare del Comune di San Giuliano del Sannio – la Quinta Edizione del Trofeo Podistico PerCorrendo San Giuliano, gara podistica sulla distanza di 9km organizzata da Giancarlo Benevento e l’Associazione I Fucilieri di San Nicola con il patrocino della locale municipalità e dell’Acsi. A presiedere alla Conferenza – oltre allo stesso Benevento, il Presidente dell’Associazione I Fucilieri di San Nicola Giovanni Cappella. Nel corso del meeting si è posto in risalto soprattutto il legame tra Sport, Storia, Tradizioni, Arte, Cultura e Salute. Questa nasce proprio dalla condivisione di Giancarlo con l’Associazione di svolgere un’attività di carattere sportivo, educativo, pedagogico, culturale e di promozione del territorio, senza scopo di lucro e/o politico… A dimostrazione di ciò Giancarlo Benevento ha evidenziato come con un’azione globale si possano raggiungere molti obiettivi – in primis quello della promozione territoriale e culturale dei nostri Paesi oltre alla grande e fattiva collaborazione da parte di tutte le Associazioni e personale di San Giuliano del Sannio. Grazie allo Sport si può realizzare un progetto globale che abbraccia tutto e tutti, pertanto, nella mattinata del 17 alcuni atleti e accompagnatori verranno guidati alla scoperta di siti e peculiarità di San Giuliano del Sannio onorati anche dalla presenza di Sara Vargetto e Giorgio Calcaterra. Inoltre, l’organizzazione ha pensato bene per i Bambini di allestire sin dalla mattina un Parco Giochi gratuito in Piazza Libertà dove i Bambini potranno divertirsi su gonfiabili, giochi, animazione e musica. Anche quest’anno proprio a voler rimarcare le idee di Giancarlo e in linea con i principi cardine che legano lo Sport non solo alla Storia alla manifestazione ma alla Salute, si prosegue con il progetto di Prevenzione Salute: nella giornata del 17 settembre in Piazza Libertà dalle ore 9 alle ore 13 ci sarà una postazione degli infermieri volontari CIVES e Aite i quali effettueranno delle dimostrazioni delle manovre di base in casi di emergenza per la rianimazione cardio polmonare e saranno a disposizione di tutti per la rilevazione di alcuni parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, saturazione). Successivamente è stata dettagliata la parte Podistica con riferimento alla gara sui 9km che vedrà quali presenze d’eccezione la testimonial Sara Vargetto dell’athletica vaticana, il campione mondiale di ultramaratone Giorgio Calcaterra, lo speaker e vincitore delle prime tre edizioni Gennaro Varrella e l’ultramaratoneta Vincenzo Santillo. La gara è aperta a TUTTI gli atleti tesserati e la kermesse prevede una sezione riservata ai Bambini e Ragazzi dai 5 ai 17 anni. I bambini saranno accompagnati da personale dell’organizzazione e, altresì potranno essere accompagnati da un adulto iscritto. Le ISCRIZIONI per la gara adulti potranno essere effettuate on line sul sito www.garepodistiche.com entro le ore 20.00 del giorno 15 settembre 2023. La quota di iscrizione per gli adulti è di euro 10,00 e il pagamento sarà effettuato da parte degli atleti al momento del ritiro del pettorale presso la zona partenza in Piazza Libertà in un locale appositamente allestito domenica 17 settembre 2023 a partire dalle ore 15.00, mentre per i Bambini e Ragazzi le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 15.00 presso un gazebo allestito sempre in Piazza Libertà. Tutti coloro che parteciperanno alla gara avranno diritto al Pettorale gara, Ricco Pacco gara, Copertura medica personale, Assicurazione RCT, Assistenza tecnica medica con ambulanza, Ristori lungo il percorso e Ristoro finale all’arrivo, Servizio cronometraggio e classifiche a cura di Pasquale Pizzano (www.garepodistiche.com), Servizi Igienico Sanitari situati in Piazza Libertà, Docce e Servizi Igienico Sanitari, Foto e Video manifestazione, Parcheggio auto ingresso del Paese. Al termine della gara saranno premiati i cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della classifica generale e a seguire i primi cinque atleti di ogni categoria Saranno premiati anche le categorie giovanili Esordienti (EM/EF) da 5 a 10 anni – Ragazzi (RM/RF) da 11 a 13 anni e Cadetti (CM/CF) da 14 a 17 anni. Saranno premiate anche le prime Cinque Società con almeno 20 atleti classificati con rimborso spese. In ultimo grandi ringraziamenti da parte di Giancarlo nei confronti dell’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio, dell’Amministrazione Comunale, l’ACSI, tutte le Associazioni di San Giuliano del Sannio e tutti gli Amici di San Giuliano del Sannio e non, gli infermieri volontari CIVES e AITe, I volontari della Polizia, che collaboreranno per la buona riuscita della manifestazione. Al termine della gara si svolgerà il pasta party e saranno premiati i cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della classifica generale e a seguire i primi cinque atleti di ogni categoria. Saranno premiate anche le prime cinque Società con almeno 20 atleti classificati.