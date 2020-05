Percorre via Garibaldi in controsenso e poi urta contro un’auto (fotonotizia)

Un automobilista distratto, probabilmente non residente a Campobasso (ce lo auguriamo), questo pomeriggio, venerdì 22 maggio, ha percorso gran parte di via Garibaldi in controsenso. Dopo aver incrociato due auto, e aver ricevuto gli improperi dei rispetti conducenti, alla fine ha urtato il terzo veicolo che si è trovato di fronte. Tra lo stupore generale e le “invettive” dell’automobilista. I presenti gli hanno poi fatto notare che la strada è a senso unico.

Foto Facebook