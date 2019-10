Percorre la strada contromano e abbatte un palo, sfiorata la tragedia

L’episodio nei pressi dello Stadio Cannarsa

REDAZIONE TERMOLI

Sfiorata la tragedia in via degli Atleti a Termoli. Nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre, intorno alle ore 17.30 una Fiat Punto di colore rosso con a bordo alcuni giovani e alla guida una ragazza ha percorso contromano la suddetta via. A raccontare l’accaduto sono stati alcuni testimoni oculari che hanno assistito alla scena. La conducente, dopo aver sfrecciato con l’auto in controsenso e dopo aver fatto lo slalom tra le macchine che venivano davanti ha bruscamente sterzato facendo una piroetta e andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale, abbattendolo. Nella concitazione uno dei giovani a bordo dell’auto è scappato via a piedi. Subito dopo la ragazza alla guida della Punto si è fiondata a tutta velocità lungo via dello Sport andando nel senso opposto alla circolazione e facendo perdere le proprie tracce. Gli automobilisti hanno cercato di prendere il numero di targa senza però riuscirvi. Fortunatamente l’episodio non ha avuto gravi conseguenze se non tanto spavento.