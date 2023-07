Perché turismo non è sinonimo di viaggiare

GIUSEPPE CAROZZA

Si è ormai nel cuore dell’estate, non solo dal punto di vista astronomico ma soprattutto per ciò che concerne l’inventiva che è alla base dei tanti eventi che arricchiscono la proposta ludico-culturale-enogastronomica (e chi ne ha più ne metta sul piatto…) da offrire agli ospiti dei nostri centri. Non c’è realtà locale infatti che non mostri, per i mesi di luglio e di agosto, un direttore artistico alle prese con mille idee da valorizzare h24 salvo poi, da settembre in poi, lasciare il più delle volte che i “normali” residenti nei nostri comuni tornino a vivere la consueta quotidianità del natìo borgo selvaggio – per dirla con il sempre caro poeta Leopardi – fatta, il più delle volte, di rassegnata tranquillità nell’attesa fiduciosa della prossima estate, magari meno afosa ed opprimente dell’attuale. Ebbene, se è vero che l’attrattiva principale dei paesi molisani piccoli e grandi, nei confronti di quelli che ancora si continuano ad identificare con i “forestieri”, continua ad essere costituita dalle tradizioni, dai piatti e dagli appuntamenti di fede popolare che ancora scandiscono le settimane dei due mesi estivi per eccellenza, non c’è dubbio che – in particolare per le giovani generazioni e comunque per i nuovi vacanzieri – l’idea madre della vacanza e, dunque, del turismo finisce per identificarsi con la pratica del viaggio. In realtà però, a ben rifletterci, turismo e viaggio non sono la stessa cosa.

Il turismo, si sa, è diventato da tempo uno dei rami più robusti della cosiddetta industria culturale di massa. Al riguardo si crede ancora, ingenuamente, che il turismo sia appunto la glorificazione del viaggiare. È vero invece, a nostro parere, piuttosto il contrario. Il viaggio è stato per secoli una rischiosa ed appassionante avventura conoscitiva. Con l’avvento del turismo moderno, in particolare da fine Ottocento e primo Novecento, il viaggio si è trasformato nell’opposto di una vicenda conoscitiva: si sa tutto in anticipo, l’itinerario, il soggiorno, i luoghi da visitare. Tutto insomma è organizzato e garantito al momento della partenza. Il pubblico, d’altra parte, sa e vuole questo. È un tema ovvio e, per certi versi, scontato e adesso che le vacanze estive stanno giungendo, giorno dopo giorno, al loro culmine, chi volesse davvero fare un viaggio forse è meglio che ci rinunci, dal momento che non farà che incontrare quasi dovunque folle di turisti. Il turista, nella sua definizione negativa, è colui che dà un’occhiata e passa oltre; anzi, neppure guarda, ma fotografa immediatamente quello che dovrebbe guardare (usando gli occhi) per poi ricordare (esercitando quella fondamentale facoltà che è la memoria). In realtà, invece che essere ricordato, il viaggio viene “messo in memoria” nello smartphone, non tanto per guardarlo o analizzarlo di nuovo, bensì per mostrare agli amici e certificare il fatto che si è stati effettivamente in quel luogo e che quel luogo è bello. Del resto le foto pubblicitarie ad uso turistico di città, paesaggi, siti, alberghi e opere d’arte esistevano già in abbondante misura e quasi sempre migliori delle foto scattate personalmente dal singolo turista. Il turismo, d’altra parte, è nobilitato dall’idea di una felice gratuità, essendo un viaggio non necessario e senza altro scopo che se stesso. Così, invece di essere un male necessario – ma già per l’Ulisse di Dante non lo era – il viaggio turistico si veste da inquietudine romantica e ricerca del nuovo e del diverso: una sorta di cura contro il demone della noia. La vita comune è o sembra essere sempre noiosa e, quindi, bisogna uscire, evadere. L’industria dell’evasione è ormai gigantesca, quanto il mito e il culto del “possibile” e dell’immaginario, che soppiantano l’attenzione al “reale”. Gli idoli del turismo, d’altro canto, sono la natura incontaminata, il passato storico, i monumenti famosi, il folklore, l’esotico e naturalmente la libertà, una libertà sognata. Il pericolo è dato dal fatto che diventiamo tutti, chi in un modo chi in un altro, “turisti della vita”, secondo una felice espressione adoperata recentemente dal critico letterario e saggista Alfonso Berardinelli nel corso di una sua intervista televisiva. In tale condizione esistenziale può succedere sempre più frequentemente che non guardiamo, non vediamo, non viviamo lì dove siamo. Cerchiamo l’altrove, fotografiamo e mettiamo in memoria.

Ecco, questo è il rischio che, magari anche inconsapevolmente, potrebbe correre ognuno di noi nel corso delle settimane e dei giorni “consacrate” al rito delle vacanze e del turismo di massa a tutti i costi. Particolarmente ora che, messa alle spalle la paura della pandemia (ce lo auguriamo davvero…), si riscontra in ciascuno quasi una volontà catartica di recuperare spazi e orizzonti che sembravano irrimediabilmente perduti, non si dovrebbe in alcun modo ritenere di riappropriarsi di tali spazi in maniera sconsiderata e talora persino selvaggia. Ai più magari una simile osservazione potrebbe sembrare del tutto gratuita o esagerata, ma quando ci si è imbattuti, come nel nostro caso qualche settimana fa, in un turista che non nutre alcun rispetto per l’ambiente che lo ospita o in uno scortese automobilista- viaggiatore che si sente autorizzato, con insulsa supponenza, a scorrazzare per le vie tranquille di un centro abitato incurante del fastidio che può arrecare ai residenti con il clacson da stadio della sua fuoriserie, allora vuol dire che la strada da fare per sentirsi dei veri “viaggiatori” è ancora lunga. Solo una fruizione giudiziosa e rispettosa delle realtà che ci ospitano contribuirà, infatti, a farci maturare nella vera conoscenza delle nostre radici e a preservare in particolare la nostra regione dalle prospettive di un turismo rapace e poco disposto ad entrare in un rapporto sempre più empatico con i suoi abitanti.