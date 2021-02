Perché studiare uno strumento musicale?

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano questa settimana Roberta Pranzitelli la quale ci offre riflessioni interessanti e appassionate

di Roberta Pranzitelli*

Da violinista e didatta, spesso in passato, mi sono sempre posta l’interrogativo del perché sia fondamentale imparare a studiare uno strumento musicale nella vita di una persona. L’ho fatto perché mi mettevo nei panni delle famiglie che volevano iscrivere i bambini alla sezione musicale e anche perché durante il periodo di studi musicali erano pochissimi gli adolescenti con cui potessi confrontarmi. Allora, riflettendo tra me e me, ho stilato una sorta di decalogo sul perché un essere umano dovrebbe saper suonare uno strumento.

1. Perché è una forma di alfabetizzazione.

Ebbene si: i bambini che non sanno cantare li riconosci esattamente come i bambini che non sanno leggere o scrivere. Imparare a suonare uno strumento è imparare un nuovo linguaggio adoperando la motricità corporea per rendere quello che è scritto su carta.

2. Perché siamo circondati da musica.

La musica accompagna ogni singola nostra azione quotidiana. Da quando ci svegliamo la mattina col suono della sveglia, a quando accendiamo la radio o la tv, a quando andiamo a fare la spesa. La maggior parte delle persone ascolta solo ciò che sente, i musicisti o i bambini che studiano uno strumento invece vedono anche ciò che sentono.

3. Perchè chiunque può essere in grado di farlo.

Non sempre si fanno materie scolastiche con l’intento di far diventare quella disciplina la propria professione: a scuola si insegna a trovare un proprio posto nel mondo attraverso tutte le discipline che concorrono alla maturazione psicofisica dell’alunno. Di conseguenza anche chi ha problematiche di varia natura, attraverso uno strumento, può studiare, perfezionarsi ed arricchirsi.

4. Perchè è una scienza.

Ci sono studi che dimostrano i benefici del suonare uno strumento, da solo o in orchestra, stimolando le capacità neuronali a livelli altissimi. Ma qui vi rimando alle riviste mediche.

5. Perchè fa stare bene.

Il benessere che regala una sessione di studio musicale è comparata a quello di qualsiasi altra disciplina fisica (come lo yoga ad esempio) e artistica (come il dipingere), perché il corpo cresce e matura dando soddisfazione e piacere nel fare e nell’ascoltare ciò che si sta facendo.

6. Perchè ti trasporta in un mondo magico.

Suonare in un concerto, balletto, opera, lascia una sorta di impronta indelebile che ci si porta dentro a vita. Non solo perché si ha la consapevolezza di essere stati protagonisti di un qualcosa senza tempo e senza spazio, ma anche perché si toccano con mano i frutti di ore di lavoro e studio che hanno contribuito a realizzare un prodotto unico e irripetibile…un evento!

7. Perchè suonare uno strumento è “to play”.

Capita spesso anche a noi musicisti professionisti di suonare per ore e ore e non vedere affatto quel tempo come “studio” o “lavoro”. Ad un certo punto della carriera musicale non si può far a meno di vedere la propria vita scissa dal proprio strumento e quindi, anche se per poco, ma ogni giorno si deve suonare, si deve studiare.

I bambini che studiano musica, che stiano a lezione o in orchestra, “giocano”, si divertono. E li’ non si può fingere. La felicità o c’è o non c’è.

8. Perchè insegna l’eleganza.

In orchestra: su un palco, con l’abito nero, i capelli sistemati, facendo un inchino impeccabile.

Nella vita: dandosi appuntamento in teatro, parlare con senso critico di ciò che si è visto ed ascoltato, saper dialogare dei propri gusti musicali.

Se dovessi descrivere l’eleganza userei queste immagini.

9. Perchè conta il tragitto e non la destinazione.

Un concerto o un’ esibizione è la parte finale di ore di prove in cui si suona, ci si confronta, ci si emoziona, si litiga, si fa pace, si esce assieme dopo le prove, ci si scambia adrenalina prima della prima, si fanno amicizie…e poi dopo il concerto si vorrebbe tornare al primo giorno di prova.

10. Perchè lo strumento…è uno strumento.

Che si può utilizzare ogni volta abbiamo da raccontare un sogno o un’emozione.

E grazia a quest’ultimo punto spero ci siano sempre più bambini o adulti che inizino a studiare uno strumento: per poterci capire meglio.

D’altronde come dico sempre: il violino ha lo stesso suono in ogni lingua.

******

