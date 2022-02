Perchè si regalano cioccolatini a San Valentino?

di Natalie Petraroia

Cioccolato ed amore sembrano due parole strettamente correlate soprattutto in questo periodo dell’anno in cui la domanda che molti si pongono è cosa regalare al proprio fidanzato o alla propria fidanzata per San Valentino.

Confezionati in scatole, accanto ad un peluche, accompagnati da un bigliettino, i cioccolatini sono un grande classico da regalare alla festa degli innamorati, un dono che viene considerato da molti un cliché ma da altri molto apprezzato. C’è chi lo fa per non porsi il problema del regalo e chi invece con il desiderio di regalare qualcosa di dolce al proprio partner.

MA PERCHЀ PROPRIO I CIOCCOLATINI?

Una possibile risposta (e la più comune) è che il cioccolato tramite la sua dolcezza è capace di far sciogliere ed addolcire il cuore della persona che lo riceve.

Secondo alcuni studi scientifici lo stesso piacere che si prova nel gustare il cioccolato è molto simile al piacere che si prova quando si è innamorati, infatti sia il cioccolato che l’amore sono capaci di scatenare serotonina, detta anche “ormone della felicità”, ed endorfina che sono entrambe responsabili della regolazione dell’umore e del piacere all’interno del nostro organismo.

Forse la vera spiegazione proviene dal passato e più nello specifico durante il Settecento quando il cioccolato giunse in Occidente soprattutto nelle corti europee di Francia e Spagna. Proprio perché proveniva dai lontani territori del Sudamerica non era affatto facile reperirlo e inoltre era molto costoso. Per questo motivo il cioccolato in tazza era considerata una bevanda di élite, simbolo di uno stile di vita lussuoso e raffinato che rappresentava un vero e proprio regalo prezioso con il quale omaggiare la propria amata.

MA PERCHЀ I BACI PERUGINA SONO DIVENTATI L’EMBLEMA DI SAN VALENTINO?

Grande simbolo di San Valentino sono i Baci Perugina ideati nel 1922 da Luisa Spagnoli che ha decretato il proprio successo grazie a questi cioccolatini a forma di cupola con granella di nocciola e ricoperti da finissimo cioccolato. Inizialmente vennero chiamati Cazzotti per via della loro forma che assomigliava a quella di un pugno, ma successivamente furono ribattezzati con l’attuale nome da Giovanni Battista Buitoni perché sembrava più carino chiedere un bacio piuttosto che un cazzotto. Oltre alla sua bontà il suo successo è dovuto alla particolare attenzione posta sulla confezione. La carta argentata cosparsa di stelle rappresenta la luce lunare sotto cui gli amanti si scambiano i passionevoli baci, ma il dettaglio che li rende veramente unici sono le frasi e le citazioni d’amore riportate al loro interno. Regalare una scatola di cioccolatini per un’occasione speciale può sembrare un dono classico ma è pur sempre una grande dimostrazione d’amore.